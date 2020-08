"Una Ghirlanda di Libri", i migliori lavori della 1ª edizione saranno premiati il 26 settembre

Sabato 26 settembre, dalle ore 18.30, presso le sale di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo (piazza Soncino 5, ingresso gratuito) nell’ambito de “Una Ghirlanda di libri”, fiera dell’editoria indipendente, ci sarà la premiazione dei migliori lavori che hanno partecipato alla prima edizione del "Premio Qulture ti pubblica @ Una Ghirlanda di libri" promosso dall’associazione Qulture in partnership con la manifestazione cinisellese.

Sono stati numerosi gli autori che si sono iscritti al concorso letterario per un totale di sessantatré partecipanti provenienti da tutta Italia con novantacinque opere suddivise in quarantacinque poesie, trenta romanzi e venti racconti brevi.

Tredici le regioni di provenienza tra cui hanno spiccato Lombardia e Toscana con ben 21 partecipanti ciascuno seguiti da Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna.

Le tre commissioni chiamate a selezionare le opere sono state coordinate dalla dottoressa Michela Rossi, Presidente di Associazione Qulture, e composte da importanti figure della cultura contemporanea di tutta Italia: Marilina Giaquinta, Marco Ciaurro, Stefano Peressini e Giannicola Ceccarossi per la categoria "Poesia"; Antonio Celano, Serena Uccello e Carmen Verde per la sezione "Racconti Brevi"; infine, Michela Rossi, Andrea Tomasini, Vito Benicio Zingales, Camilla Costa e Giorgio Vanni per la categoria "Romanzi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla premiazione dei vincitori delle rispettive categorie si aggiungeranno anche due premi speciali: il Premio Speciale della Giuria, assegnato ad un’opera che, seppur non vincitrice nelle altre sezioni, è stata ritenuta particolarmente meritevole e avrà in premio la distribuzione in formato elettronico e la pubblicazione sui siti www.associazionequlture.it e www.unaghirlandadilibri.com e il premio Ghirlanda’s Choice promosso da “Una Ghirlanda di libri” che vedrà vincitore un autore o un’autrice residente nel territorio del Nord Milano.