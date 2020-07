Il neo comandante Rasola: «Cinisello tappa di crescita, prestigio e bella responsabilità»

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, da lunedì 20 luglio c'è un nuova figura alla guida della caserma dei carabinieri di Cinisello Balsamo. Si tratta del maresciallo maggiore Giuseppe Rasola, classe 1968, già comandante della stazione di Bresso dal 2012, una realtà importante che ha rappresentato un momento di crescita umana e professionale.

Prima di approdare nel vicino Comune il maresciallo Rasola, per 6 anni, è stato al comando della stazione di un Comune in provincia di Varese.

Nella giornata di mercoledì 22 luglio il nuovo comandante è stato in visita in municipio per incontrare il primo cittadino Giacomo Ghilardi che ha così commentato: «Ogni nuovo inizio è una promessa, per me è importante comunicare il desiderio di collaborazione e confronto per il bene della città».

Prosegue Ghilardi: «Il sindaco e il comandante dei carabinieri sono ancora due figure di riferimento per i nostri cittadini in una dimensione come la nostra. Al nuovo comandante vanno le mie congratulazione e il benvenuto».

Proprio Giuseppe Rasola ha raccontato: «Sono orgoglioso del nuovo importante incarico di comandante della stazione carabinieri di Cinisello Balsamo, una città interessante, per dimensioni, caratteristiche e per gli stimoli che può offrire».

Prosegue il neo comandante: «Considero questa nuova tappa del cammino di crescita una bella responsabilità e un motivo di prestigio».

Poi aggiunge: «Ho da subito molto apprezzato la vicinanza tra le istituzioni presenti sul territorio a favore della comunità. Ci sono tutte le condizioni per lavorare con passione e al meglio. Una sfida che raccolgo con piacere ed entusiasmo».