"Agosto in città", la rassegna di eventi dedicata a chi resta a Cinisello durante l'estate

Grazie all'impegno di tre assessorati, servizi sociali, cultura e centralità della persona e terzo settore, Cinisello Balsamo si appresta a ospitare un ricco programma di iniziative rivolto a chi trascorrerà l'estate in città.

Si tratta di “Agosto in città”, una serie di eventi programmati dell'amministrazione comunale in collaborazione con la rete di associazioni e grazie al sostegno economico delle farmacie comunali.

L'assessore ai servizi sociali Valeria De Cicco spiega: «Agosto in città è l'ennesima testimonianza della voglia di tornare alla normalità mettendo al centro i cittadini, la loro sicurezza e il loro desiderio di socialità. Durante il periodo estivo si può correre il rischio che le persone anziane, ma non solo, si sentano sole; questa proposta mette al centro la condivisione e il divertimento, cercando di venire incontro alle preferenze di ognuno dando la possibilità di vivere attivamente la città anche durante l'estate».

Le fa eco l'assessore alla cultura Daniela Maggi: «Dopo i positivi riscontri di “Insolita estate in villa” ci troviamo ad affrontare una nuova e affascinante sfida culturale per l'estate della nostra città. Mai come in questo periodo la cultura, in quest'occasione declinata soprattutto in spettacoli di musica e di teatro, si propone come fattore aggregativo tra i cittadini e come volàno per un ritorno alla normalità in totale sicurezza».

Ben 16 gli appuntamenti previsti. Il primo è per mercoledì 5 agosto, alle ore 17, presso il Centro Aggregazione Anziani di piazza Costa 23 con lo spettacolo “Adotta un angelo”.

A seguire ci saranno spettacoli di cabaret, illusionismo, musica e ballo. Non mancherà il consueto Pranzo di Ferragosto.

Gran finale domenica 30 agosto, alle ore 21, in Villa Ghirlanda Silva (via Frova 10) con “Echi d'estate - Concerto della Filarmonica Paganelli”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma con prenotazione telefonica obbligatoria. L'accesso è contingentato e non sono disponibili posti in piedi. È previsto il rilevamento della temperatura corporea e il distanziamento fisico, a eccezione dei membri di uno stesso nucleo familiare.

L'assessore al terzo settore Riccardo Visentin aggiunge: «Una interessante e innovativa modalità nel processo di elaborazione degli eventi tra realtà associative e del terzo settore, che si sono confrontate oltre le specifiche capacità organizzative ed esperienze culturali. Ringraziamo le associazioni che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di questo programma. Sempre attive sul territorio sono una risorsa preziosa per la nostra città».

Il programma completo è in distribuzione nelle case dei cinisellesi ed è visibile anche sul sito web del Comune di Cinisello Balsamo.