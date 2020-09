I nidi riaprono il 7 settembre, l'obiettivo è far rientrare i bimbi nelle strutture in sicurezza

Lunedì 7 settembre riapriranno le porte delle scuole dell'infanzia, le attività ripartiranno quindi con la presenza dei bambini. Per assicurare alle famiglie la ripresa in tutta sicurezza e tutelare al meglio sia i bimbi che gli operatori, l'amministrazione comunale ha rimodulato l'organizzazione dei servizi e individuato delle linee guida da seguire, sulla scorta delle disposizioni ministeriali.

La presenza all'interno dei nidi avverrà per gruppi separati, non interferenti tra loro e il più possibile stabili nel tempo; verranno privilegiate, fino quando il tempo lo consentirà, le attività didattico-educative all'aperto e nello svolgimento di attività all'interno verrà garantito il distanziamento tra i gruppi.

L'orario di servizio è stabilito dalle 7.30 alle 16.30, almeno nei primi mesi, l'eventuale ampliamento dell'orario sarà valutato in base alle indicazioni regionali e nazionali dettate dall'andamento del quadro epidemiologico.

L'unico servizio all'infanzia a non ripartire sarà "Gioco...ma non solo", in quanto non verrebbe garantito il principio della non promiscuità tra gruppo di educatori e gruppi-sezione per la presenza dell'adulto accompagnatore.

E' prevista la misurazione della temperatura corporea prima di entrare nelle strutture. In caso di valore superiore a 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso al servizio e dovrà subito essere contattato il medico curante. Infine, c’è il "Patto di corresponsabilità": pensato come uno strumento efficace di prevenzione, richiede la collaborazione e la responsabilità sia da parte del servizio che della famiglia.

A commentare la nuova ripartenza ci pensa l'assessore all'istruzione Maria Gabriella Fumagalli: «Abbiamo lavorato scrupolosamente per definire gli aspetti organizzativi generali quali adeguamento spazi, ingressi e uscite, mensa, orari e calendari, perché i bimbi, soprattutto i più piccoli possano trovare spazi accoglienti, attività stimolanti e a loro misura, e assicurare alle famiglie soprattutto la sicurezza».

Prosegue Fumagalli: «Tutto è pronto per una nuova ripartenza, “nuova” nel vero senso della parola perché mai ci saremmo trovati a ripensare i servizi. Malgrado l’incertezza e i continui cambiamenti a cui ci si deve adeguare, questo momento che va guardato come uno stimolo a fare meglio e come opportunità di crescita».

Infine termina: «Sono certa della collaborazione di tutti per il bene dei nostri bimbi, perché possano ritrovare un ambito familiare e armonioso. L'educazione è uno dei cardini su cui fondare la ripresa sociale e la rinascita del nostro Paese».