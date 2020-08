La polizia locale identifica e rimuove tre veicoli abbandonati, altri due camper allontanati

Su segnalazione di alcuni cittadini gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo hanno rinvenuto e controllato alcuni veicoli abbandonati in città nella giornata di mercoledì 19 agosto.

Per la precisione sono stati rimossi e portati a demolizione un furgone nei pressi del cimitero di via dei Cipressi e altri due veicoli simili in via Beethoven e via Vasari.

Il sindaco Giacomo Ghilardi aggiunge: «Come tutte le mattine anche nella giornata di giovedì 20 agosto nel consueto controllo di presenza camper di nomadi sul territorio sono stati sanzionati, identificati e allontanati due camper appartenenti a nomadi in via Lucania e al parcheggio del Carrefour in Villa Rachele».

Poi ricorda: «Per l’ultima volta abbiamo richiamato il gestore del parcheggio per sensibilizzarlo sulla situazione. A buon intenditore poche parole. Per anni è stato fatto fare quello che si voleva a queste persone trasformando la nostra città in un villaggio vacanze per persone senza fissa dimora».

Il pugno duro espresso dalla sua giunta non ha pause: «Ora i bivaccamenti e gli stazionamenti sul territorio in aree non adibite non sono più tollerati. Abbiamo risolto gran parte del problema ma ancora qualcuno ci prova. Ringrazio i cittadini che ci segnalano e la polizia locale per il costante lavoro».