Test sierologico gratuito su base volontaria per tutti i dipendenti del Comune di Cinisello

A partire da questa settimana per i dipendenti del Comune di Cinisello Balsamo sarà possibile sottoporsi al test sierologico, su base volontaria.

La misura, totalmente a carico dell'amministrazione comunale, grazie alla convenzione con uno studio medico, è stata predisposta per garantire uno standard di sicurezza il più possibile elevato in questa fase di graduale rientro ai posti di lavoro per tutte le categorie di dipendenti che tuttora svolgono gran parte delle loro mansioni in smartworking.

Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi spiega: «Il periodo del lockdown, pur nella difficoltà e drammaticità che l'hanno contraddistinto, è stato però anche un momento rilevante per quel che riguarda l'introduzione, sempre più strutturale, della tecnologia all'interno dell'amministrazione comunale e dei suoi servizi, soprattutto per quel che riguarda la gestione di questi ultimi».

Il sindaco prosegue: «Un passo importante, che però non può sostituire il lavoro sul campo, a contatto con il territorio e, soprattutto, con i cittadini. Proprio per consentire questo graduale ritorno alla normalità in condizioni di sicurezza, abbiamo optato per garantire ai dipendenti, che ne facessero richiesta, la possibilità di sottoporsi a test sierologico. Un modo, questo, per fare la nostra parte e per garantire a tutti una ripartenza sicura e consapevole».

I dipendenti, il cui test sierologico dovesse dare esito positivo, saranno sottoposti anche a tampone. Anche questo esame è da considerarsi a carico dell'amministrazione comunale.