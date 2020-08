Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Carlo Collodi

Ben nove veicoli abbandonati mandati in demolizione, due camper abusivi allontanati

Sono nove i mezzi a cui è toccato questo destino nei giorni scorsi, in particolar modo nel quartiere di Balsamo, ma anche in Crocetta, in Sant’Eusebio e uno in via Collodi. Altri due allontanamenti di camper abusivi effettuati dagli agenti della locale