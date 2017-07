Al posto di ACAB ora c'è un grande cuore, Catania: "Considero chiusa ogni polemica"

E' stata completata l'opera muraria del progetto CAP 20092, nel quartiere Crocetta a Cinisello Balsamo, oggetto delle polemiche da parte dell'opposizione di cui vi abbiamo riferito nelle ultime ore.

L'artista è quindi intervenuto nella mattinata di lunedì 24 luglio non solo per ultimare, ma anche per modificare l'opera. La scritta ACAB è stata coperta con un grande cuore posto al centro per collegare le parole Ciny e Crocetta (qui sotto una parte del murales).

Come spiegato dall'artista l'opera è il frutto di un dialogo con i ragazzi del territorio e nasce da un tentativo di riprendere qualcosa di già presente, mostrando come sia possibile valorizzarlo e dargli valore artistico.

In risposta alle polemiche erano già arrivate, da parte dell'assessore alle politiche culturali Andrea Catania, queste parole che rende ancora più precise con alcuni dettagli: "Nessuna intenzione di offendere le forze dell'ordine. Avevamo già programmato, prima di qualunque richiesta, un intervento di modifica dell'opera per questo lunedì. Consideriamo quindi chiusa ogni polemica".

Prosegue Catania: "Chiarezza però su un aspetto: abbiamo avviato un grande progetto di rigenerazione urbana, alcuni muri sono stati assegnati tramite concorso, ma sulla maggioranza abbiamo lasciato libertà di espressione ad artisti di fama nazionale, fermo restando ovviamente alcune indicazioni e divieti".

Ancora Catania: "Non ci sono state quindi intenzioni offensive, anche perché la parola ACAB è stata già usata fuori dal suo significato letterale in altri contesti culturali senza censure. Vista l'opera, abbiamo però deciso come amministrazione di intervenire perché abbiamo capito come il tutto si prestasse a forti equivoci: da parte nostra, nessun dubbio sul fatto che alle forze dell'ordine vada il nostro rispetto e ringraziamento per l'operato sul territorio".

Poi ironicamente termina: "Fa comunque specie che di un progetto artistico come quello avviato in Crocetta qualche politico abbia trovato solo il tempo di commentare un'unica opera”.

Nel frattempo proseguono i lavori sugli altri muri oggetto di concorso: nel weekend è stata infatti realizzata l'opera sul muro del consultorio di via Friuli (qui sopra). Si tratta di una tenera immagine rappresentante il volto di una mamma e di un bambino a indicare i principali fruitori del servizio.

