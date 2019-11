Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, PD: «I gesti in ritardo non sono mai spontanei»

Il Partito Democratico di Cinisello Balsamo e la lista civica "Cinisello Balsamo Civica", dopo aver appreso la notizia a sorpresa dell'ordine del giorno che il centrodestra vuole presentare per assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre (dopo tutte le polemiche di qualche giorno fa per un ordine del giorno che riguardava proprio la senatrice a vita), interviene subito.

Così i capigruppo Andrea Catania e Gianfranca Duca: «Dopo aver negato una settimana fa la discussione urgente alla mozione di solidarietà a Liliana Segre proposta dal Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica, i gruppi consiliari del centrosinistra hanno appreso con una certa sorpresa della proposta del centrodestra di assegnare alla senatrice a vita la cittadinanza onoraria».

Proseguono i due: «Siamo ovviamente favorevoli a questa proposta, in linea con quanto avevamo già avanzato, ma non è chiaro a che gioco si stia giocando».

I dubbi a sinistra sono questi: «Per quale motivo una settimana fa la maggioranza ha negato la discussione su un documento simile quando si poteva arrivare benissimo ad approvare subito anche la concessione della cittadinanza onoraria? Si sono accorti dell’errore e ora provano a rimediare?».

E ancora: «Questa maggioranza è la stessa che ha sostenuto che fosse corretto impedire di cantare “Bella Ciao” al XXV Aprile, la stessa che ha tra le sue fila un consigliere comunale condivideva su Facebook immagini del Duce e i cui esponenti affermavano che fosse giusto dialogare con chi si dice fascista e simpatizza per l’antisemitismo, esprimendo posizioni antitetiche a quelle di Liliana Segre, come Casapound, a un cui convegno, ricordiamo, il sindaco Ghilardi avrebbe dovuto anche partecipare».

I capigruppo aprono comunque, ma con riserva: «Lavoreremo comunque, come abbiamo dichiarato sin dall’inizio, per arrivare a una proposta condivisa ma chiediamo coerenza».

Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica confermano quindi il loro impegno per arrivare a votare in consiglio comunale un documento che esprima piena solidarietà a Liliana Segre, proponendo anche la cittadinanza onoraria, ma «che affermi in modo chiaro il ripudio di tutte quelle posizioni che nulla hanno a che fare con l’impegno della senatrice Segre e la storia di Cinisello Balsamo, senza tentennamenti e ipocrisia».