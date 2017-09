Restyling in vista per piazza Gramsci e piazza Italia, entro settembre si svelano i progetti

A inizio agosto l'assessore alla viabilità Ivano Ruffa l'aveva annunciato tra le righe parlando della grande opera del prolungamento della M5 fino a Monza, con un laconico: "Cinisello cresce, progetti importanti e arriva anche piazza Gramsci».

E adesso, passato un mese esatto, arrivano le prime conferme su cosa sta bollendo in pentola: la riqualificazione di due importanti luoghi cittadini, nel cuore di Cinisello e di Balsamo, sarà oggetto di alcuni incontri pubblici nel mese di settembre.

L'amministrazione comunale intende, infatti, presentare e condividere i progetti preliminari di restyling relativi ad alcune aree strategiche cittadine, di spazio pubblico quali piazza Gramsci, via Sant'Ambrogio, piazza Italia, il Giardino dedicato alle Vittime delle Foibe e il parco di Villa Forno.

Gli interventi verranno realizzati grazie a importanti risorse economiche derivanti dal "Piano Integrato di Intervento" dell'area Bettola-Auchan.

Gli incontri sono stati organizzati non solo per i cittadini interessati, ma anche per i commercianti di vicinato e i genitori delle scuole interessate dalle opere.

A Balsamo è prevista la realizzazione di nuovi spazi attrezzati per l’infanzia nonché percorsi e nuove accessibilità agli edifici scolastici. L'appuntamento con le famiglie dei bambini delle scuole dell'Infanzia Cornelio e primaria di secondo grado Morandi è stato fissato per giovedì 14 settembre 2017, alle ore 21. L'incontro verrà ospitato nel salone dell'oratorio Pio XI di via San Saturnino.

Il 12 e il 14 settembre sarà poi la volta dei commercianti, l'incontro si terrà alle ore 14 rispettivamente nella sala incontri del centro culturale Il Pertini per gli esercenti di via Libertà e via Frova, e in Villa Forno per i pubblici esercizi di Balsamo.

Infine il 27 settembre, ore 21, presso la Sala dei Paesaggi di Villa Ghirlanda verrà presentato il progetto di riqualificazione di piazza Gramsci, mentre il 5 ottobre, ore 21 presso il Circolo Concordia, nell'ambito della sagra di Balsamo verrà presentato quello relativo a piazza Italia

La presentazione a tutta la cittadinanza avverrà nel momento in cui sarà disponibile il progetto definitivo.