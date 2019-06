La Lega sul dossier del centrosinistra: «"Cini" prima era in totale degrado e abbandono»

La Lega di Cinisello Balsamo replica al dossier del centrosinistra unito che critica l'operato del governo di centrodestra dopo un anno di mandato a guida del sindaco Giacomo Ghilardi.

A parlare per tutto il partito è il consigliere comunale Augusto Meroni che in una lunga nota politica (che riportiamo integralmente), replica duramente al Partito Democratico, alla lista civica "Cinisello Balsamo Civica" e "La Città Giusta":

«La sinistra cittadina dichiara che Cinisello Balsamo è in stato di arresto! Scusate, ma prima come dovevamo dichiarare Cinisello Balsamo?. "Cinisello in stato di abbandono", oppure "Cinisello in totale stato di degrado"».

«Questi signori che hanno governato per decenni, hanno volutamente la memoria corta, dimenticando in che stato hanno lasciato questa città e le sue periferie».

«Ricordo l'ultima sensazionale eredità lasciata a questa giunta da parte dei maghi della sinistra, la favolosa pista ciclabile di via XV Aprile (che nessuno usa), grandioso progetto che ha eliminato i parcheggi e ha costretto i commercianti locali a bloccare il traffico per poter scaricare le merci».

«Parlano di errori e promesse mancate, sfiorando il ridicolo. Loro di promesse e di errori ne sanno qualcosa. L'ultimo programma elettorale che li ha visti vincitori, se non sbaglio è stato realizzato forse per l'1%, adesso, messi alle corde dal voto dei cittadini, vaneggiano».

«Pretendono che in un anno si risolvano tutti i problemi che loro ci hanno lasciato in eredità, dopo oltre 70 anni di loro governi. Hanno fatto un elenco di 18 pagine volutamente piene di inesattezze e falsità, la più eclatante, quella sulla sicurezza».

«Questa giunta ha già emesso ordinanze anti-degrado. Questa giunta ha già sgomberato campi Rom, uno stabile occupato in via Casignolo confinante con l'hotel ed è intervenuta prontamente con la polizia locale per bloccare e mettere sotto sequestro un terreno in via Pizzi dove era presente un officina abusiva».

«Questa giunta ha avviato il progetto anti droga (proprio oggi (mercoledì 12 giugno per chi legge, ndr) il sindaco era in prefettura per il progetto contro la droga). Questa giunta ha intensificato i controlli straordinari per la sicurezza stradale e urbana. Questa giunta ha intensificato i controlli e i sequestri contro l'abusivismo».

«Entro luglio verranno installate le telecamere di sorveglianza (la prima parte). Sono stati acquistati nuovi strumenti per la sicurezza e la polizia locale è stata dotata di pistole. Sono state fatte nuove assunzioni nel reparto della polizia locale, dopo che la nuova giunta al suo insediamento si è trovata con l'organico della polizia locale al di sotto di 25 unità rispetto agli standard normali».

«Questi sono solo alcuni esempi, volendo potrei farne molti altri. Tutto questo per dimostrare le falsità che per anni ha propagandato la sinistra. Evidentemente le continue batoste elettorali non sono servite e continuano a prendere in giro i cittadini di Cinisello Balsamo, continuando a propagandare balle colossali».

«Per fortuna nostra e per sfortuna della sinistra, i cittadini di Cinisello Balsamo sono persone preparate, informate e intelligenti e non abboccano più a queste favole, la dimostrazione è stata l'ultima tornata elettorale, con la Lega primo partito a Cinisello Balsamo con quasi il 36%».

«Forse il giorno che questi signori cominceranno a farsi un po' di autocritica, analizzando gli errori commessi, senza presunzione e arroganza come loro solito, potranno contribuire veramente a migliorare la nostra città. Fino ad allora, andiamo avanti da soli per la nostra strada, consapevoli che il vero cambiamento è già partito da quasi un anno».